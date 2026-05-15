◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が広島・栗林と今季３度目の対戦となったが、４打数無安打で終わった。１打席目は空振り三振、２打席目は投ゴロ、３、４打席目も凡退し、出塁できなかった。チームとしても３９試合目で今季初めての完封負けを喫した。栗林に対しては３試合で１０打数１安打、対戦打率１割と捉えきれていない。試合後には「いいピッチャーなのでね」と冷静に振り