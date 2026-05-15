◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）広島は栗林良吏が９回１安打完封勝利で４勝目を飾った。自己最多１２０球で単打１本に抑えて９奪三振、１四球と安定していた。今季１２球団で１度も完封負けのなかった阪神を完封し、３月２９日の中日戦（９回１安打）に続き、今季２度目の完封勝利となった。同一シーズンに２度以上の１安打以下完封勝利は１２年杉内俊哉（巨）以来１４年ぶり。球団では７１年の藤本和