◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）２点リードの８回に登板した中日・杉浦稔大投手が３点を失い、逆転を許して降板した。直前の攻撃では、板山祐太郎内野手が逆転の満塁弾。２打席連続の一発で序盤の劣勢をひっくり返した。チームは１分けを挟み３連敗中。本拠地のムードが最高潮に達していた矢先に、勝ちパターンの継投が決まらなかった。