◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人が今季初の０封勝ち＆４連勝で３位に浮上。井上温大投手は８回３安打無失点と快投を見せ、３勝目を飾った。リフレッシュ抹消を経て３日・阪神戦（甲子園）以来、中１１日での登板。試合前時点で右打者の被打率１割８分６厘に対し、左打者には２割５分だった中、相手は先発野手全員左打者を並べてきた。その中で初球ストライク率は打者２７人中２２人で８