テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」が１５日に放送され、タレントのマツコ・デラックス、有吉弘行が出演した。「街中で見るとテンション上がるもの」の話題に、マツコは「絶対にこれ、見分け方とかは言いませんけど。私、覆面（パトカー）を見つけるのが好きなの。普通の一般車の振りして。結構、覆面走ってんのよ」とニヤリ。マツコがつづけて「調子こいた車が覆面にやられる瞬間好き。だから覆面見かけるとちょっと