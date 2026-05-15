中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月15日】中国外交部の報道官は15日、イラン情勢について、中国は今後も国際社会と共に和平交渉を後押しし、中東地域における恒久的平和の最終的実現に向けて建設的な役割を果たしていくと表明した。報道官は次のように述べた。中国のイラン情勢に対する立場は極めて明確である。今回の戦闘は、イランを含む地域各国の人々に深刻な損失をもたらしており、その影響は域外に