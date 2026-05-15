「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）巨人が４連勝で３位に浮上した。四回までＤｅＮＡ平良にノーヒットに抑えられていたが０−０で迎えた五回、キャベッジが２戦連続となる７号ソロを左中間に運び先制。佐々木が二塁打で続き、１死三塁から投手の井上が左翼へ犠飛を運び２点目を追加した。５月３日の阪神戦からリフレッシュ期間を経て中１１日で登板した井上は、立ち上がりから安定した投球。四回に三森に初安打