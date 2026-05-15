「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）ＤｅＮＡは、今季５度目の完封負けで４位転落。巨人・井上の前に１番から８番まで左打者を並べたが、実らなかった。対井上は７連敗となった。先発の平良はテンポ良い投球で投手戦を演じたが、五回にキャベッジに先制ソロを被弾。なおも１点を失い、６回３安打２失点でマウンドを降りた。