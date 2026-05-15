5人組ボーイズグループ「SEVENIC（セブニック）」が東京・渋谷のSHIBUYAPLEASUREPLEASUREで1周年記念ワンマンライブ「PanGaiaVol.4」を行った。昨年5月14日にデビュー。この日は昼夜2公演を実施。初披露の新曲「OH―OH―OH」やメンバーのリク（24）が作詞した「YELL」など、全14曲を披露した。サプライズでの新曲披露に会場はどよめいた。終盤にはメンバーとグループの名前が書かれたボードを回すサインスピニングパフォ