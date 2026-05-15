ボートレース平和島の「BOATBoyカップ」は準優勝戦2個レースを終え、16日の12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は桜本あゆみ（38＝群馬）だ。準優勝戦は12Rの6号艇。大外からコンマ14のトップスタートを決め、1周1マークは冷静に中を割った。バックでは1マークを差した木村仁紀と3番手で並び、そこから2マークはバックで2番手だった吉田慎二郎と木村の内を突いて2着に入った。乗りっぷりの良さが光