俳優の伊藤歩（４６）が１５日、都内で、菅井友香と中村ゆりかがＷ主演を務める映画「チェイサーゲームＷ水魚の交わり」の公開初日舞台あいさつに出席した。伊藤は今年１月に、自身のＳＮＳで１４歳年下の俳優・細谷祐介との結婚を発表。この日は黒のシックなドレス姿で登場し、エレガントな雰囲気を漂わせた。トークでは「今回新参者として（映画に）参加させていただくことになりました。（主演の）２人の思い入れのあ