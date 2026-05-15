◇セ・リーグ巨人2―0DeNA（2026年5月15日東京ドーム）巨人の井上温大投手（25）が15日のDeNA戦（東京ドーム）に先発し、自己最長に並ぶ8回を投げ3安打無失点の好投で3勝目を挙げた。チームは4連勝で貯金を3とし、DeNAをかわして3位に浮上した。ヒーローインタビューで井上は「先頭バッターをしっかり切っていこうと毎試合思っているので、それを実行できて良かった。真っすぐが走っていたので、（捕手の）卓三さんも、