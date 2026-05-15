「日本ハム０−３西武」（１５日、エスコンフィールド）日本ハムが今季３度目の零敗で２連敗。借金２となった。先発の達は７回６安打３失点で４敗目。五回まで１安打投球と飛ばしていたが、六回に１死満塁のピンチを迎えると、ネビンの中犠飛で先制点を献上。七回には長谷川に中越えの２点適時二塁打を浴びた。打線は西武先発の平良を攻略できず。四回から３イニング連続で先頭打者が出塁するなどしたが、要所を締められて