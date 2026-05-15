◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）阪神が今季初の零敗を喫し2連敗となった。広島・栗林の前に打線が沈黙。初回、1死から森下が三失策、2死から大山が右前打で出塁したものの以降は9回1死まで23人連続でアウトに打ち取られた。先発・大竹は4回にモンテロに左翼へ先制ソロを被弾。6回には小園に中前適時打を許して追加点を献上した。9回は1死二塁の好機を作るも森下、佐藤輝が倒れて最後まで打線は栗林