上場地銀73社の26年3月期決算東京証券取引所などに上場する地方銀行・グループ73社の2026年3月期決算が15日出そろい、全体の約9割に当たる66社の純利益が増益となった。日銀の利上げを受けて、貸出利息収入を堅調に伸ばした。2年連続で黒字額が1兆円の大台を超え、好業績が続いている。赤字から黒字への転換は2社で、減益は4社、赤字が1社だった。銀行は預金を集めて、それを企業や個人に貸し出すのが本業だ。貸し出す際の金利