１５日午後８時２２分頃、宮城県沖を震源とする最大震度５弱の地震が発生した影響で一時、東京―新青森駅間の上下線で運転を見合わせていた東北新幹線は、東京―仙台駅間で午後８時４５分頃、仙台―新青森駅間は午後１０時２０分頃にそれぞれ運転を再開した。ＪＲ東日本によると、午後１０時２０分の時点で、けがや体調不良の申告はないという。