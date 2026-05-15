◇パ・リーグ西武３―０日本ハム（2026年5月15日エスコンF）西武が7連勝！オリックスが敗れ、ついに首位に「0・5ゲーム差」に肉薄した。平良が7回2安打無失点の快投で3勝目。9回に登板したルーキー守護神・岩城は三者凡退で完封リレーを締めた。岩城はこれが12セーブ目。オリックス・マチャドに並んでリーグトップに浮上した。途中出場で7回に貴重な2点適時二塁打を放った長谷川は7連勝のチーム状況に「最高に盛り