「日本ハム０−３西武」（１５日、エスコンフィールド）西武が快勝で２３年７月以来、３年ぶりの７連勝。打線は０−０の六回１死満塁、ネビンの中犠飛で先生。七回には２死から連打で一、二塁とすると、長谷川が中越え２点二塁打を放った。先発の平良は７回２安打無失点で３勝目（１敗）。１０３球を投げ５四球を与えたが要所を締めた。