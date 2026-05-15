5月14日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、“NGなし”“ピーなし”“ウソなし”の新トーク企画「トークヒットマン〜芸人殺しの質問スナイパー〜」が放送された。リリー（見取り図）は、「最近オファーを断った番組」を告白し…。【映像】見取り図リリー「多分二度とオファー来ないだろうな」と覚悟を決め…本企画では、芸人たちが“本気で答えさせたい質問”を用意。パネルに貼られた質問をエアガンでヒット