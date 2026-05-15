2026年5月8日から、ヒルトン東京（東京都新宿区西新宿6-6-2）2階「メトロポリタングリル」にて「ハワイアンミートアフタヌーンティー」が提供されています。南国気分を味わえるハワイ出身の料理長が手掛ける本格ハワイアングリルが主役のアフタヌーンティーです。南国風の籠スタンドには、スパムむすびやハワイの定番料理、ロミロミサーモンをイメージした料理などが並びます。メインのグリル料理にはパイナップルと醤油ベースのソ