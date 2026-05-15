氷の上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」は、今年で日本公演40周年。2026年7月からは全国10都市で「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス "Let's Party!"」が開催されます。スペシャルイヤーをお祝いするべく、2026年5月16日と17日の2日間、JR東京駅 八重洲中央口 改札外に「ディズニー・オン・アイス」特設ブースが登場します。ワクワクの世界観を一足早くブースでは、展示はもちろん、来場者へオリジナルステ