chilldspotが、初となるリミックスEP『prank call - remix #001』を5月20日に配信リリースする。 （関連：【画像】chilldspot、初のリミックスEP『prank call - remix #001』ジャケット写真） 本作には、メンバーによるセルフリミックスや、国内クリエイター陣によるリミックス全5曲が収録される。 「ネオンを消して (Sam is Ohm Remix)」は、SURF Musicと共同開催した全世界のクリエイターを対