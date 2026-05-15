FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーに選出された、シント・トロイデンに所属するDF谷口彰悟がオンラインでメディア対応を行い、メンバー入りが叶わなかったメンバーへの想いを語った。15日、日本代表の森保一監督が、1人ずつ名前を読み上げていく形で26名を発表した。森保監督の下で主軸を担ってきた選手が順当に選出された中、三笘薫（ブライトン／イングランド）、南野拓実（モナコ／フランス）はケガでメンバー