日本サッカー協会（JFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）や上田綺世（フェイエノールト／オランダ）ら主力が順当に選出されたほか、39歳のベテラン長友佑都（FC東京）やコンディション面が不安視されていた遠藤航（リヴァプール／イングランド）、冨安健洋（アヤックス／オランダ）もメンバー入り。一方、直近のプレミアリーグの試合でハムスト