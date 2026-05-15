【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの最新ライブBlu-ray＆DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』（6月24日発売）より、ライブ本編のダイジェスト映像がKing & PrinceオフィシャルYouTubeで公開された。 ■2025年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っさげて開催 本作は、2025年12月にリリースしたアルバム『STARRING』を引っさげて開催された4