King ＆ Princeが6月24日に発売するライブBlu-ray・DVD『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、ライブ本編のダイジェスト映像が公式YouTubeで公開された。【動画】「本当に全てが素敵な空間」公開されたライブ本編ダイジェスト映像今作はアルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録した、最新のライブ映像が楽しめるBlu-ray・DVD。先日、リリースに先駆けて公演のオープニングを飾った楽曲「