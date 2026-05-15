山下リオ（33）が15日、東京・新宿武蔵野館で行われた主演映画「トランジット・イン・フラミンゴ」（堀内友貴監督）初日舞台あいさつに登壇。「2年前に撮影された作品。いつ、公開されるんだろう？と思ったら今日だった」と、ジョークを交え、笑顔で初日を喜んだ。「トランジット・イン・フラミンゴ」は、河瀬直美監督（56）がエグゼクティブプロデューサーを務める、なら国際映画祭のコンペ部門の受賞監督から選ばれた1人ととも