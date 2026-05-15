19代目キングを決める、TBS系「キングオブコント2026」のエントリーが、15日午後9時に始まった。エントリーに先立ち、早々と出場を表明した、しずるの池田一真（42）と純（45）が、15日までに都内のTBSで行われたエントリー表明会見に参加した。昨年は9年ぶり5度目となる決勝に進出して5位タイ。会見に登場してほどなく、1人だけ靴ではなくサンダルで来ていることを指摘された池田は「昨日も、9時ぐらいまで飲んでたからな」と、