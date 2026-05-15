コント日本一決定戦「キングオブコント2026」のエントリー受け付けがきょう15日に始まり、お笑いコンビ「しずる」が参加表明し会見を行った。昨年は9年ぶりに決勝進出し、B’zのヒット曲「LOVEPHANTOM」に合わせ、極道の世界観を表現するコントで反響を呼んだ。純（45）は「決勝に行けたおかげで、単独ライブが久々に満員だったんですよ」と大会の反響を明かしたが、池田一真（42）は「だせえこと言ってんじゃねえよ！今まで