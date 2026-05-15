ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」は4日目を迎えた。若狭奈美子（37＝岡山）は3日目12Rで待機違反のマイナス7点。ボーダー下の第20位で迎えた予選最終日は6R4号艇の1回乗り。2着で相手待ちの勝負駆けだったが、4カド捲りで見事に1着。2点余しのボーダー突破に「よかったです」と胸をなで下ろした。今節は前検タイム6秒60の1番時計からスタート。「あの時は伸び一本だったけど、そ