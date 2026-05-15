19代目キングを決める、TBS系「キングオブコント2026」のエントリーが、15日午後9時に始まった。エントリーに先立ちって昨年キング、ロングコートダディの堂前透（36）と兎（うさぎ、37）が、出場を表明したコンビやトリオとともに、15日までに都内のTBSで行われた会見に参加した。昨年は2年連続4度目の進出を果たした決勝で、1、2本目ともに最高得点を挙げ、堂々の18代目キングに輝いた。会見の冒頭で、キングになったことでう