“コント日本一”を決めるTBS系『求人ボックスpresentsキングオブコント2026』のエントリー受付が、きょう15日よりスタート。このほど「エントリー表明記者会見」が行われ、しずる、レインボー、青色1号、かが屋、オダウエダの5組が集結した。【集合ショット】豪華芸人がズラリ！エントリー表明記者会見の模様昨年大会は、過去最多となる3449組がエントリーし、10組が決勝戦で激突。決勝戦ファーストステージ、ファイナルステ