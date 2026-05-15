◇パ・リーグオリックス3―6ロッテ（2026年5月15日ZOZOマリン）オリックスは一時3点差を追いつく粘りも実らず、連敗を喫した。試合前まで直近4試合で3度の完封負けを喫していた打線は、この日も5回まで無得点と沈黙した。それでも0―3の6回に1死二、三塁を作り、西川の遊ゴロの間に三塁走者が生還。チームとして20イニングぶりの得点で1点を返すと、なおも2死一、二塁で森友が右中間を破る同点の2点適時二塁打を放った。