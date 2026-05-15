19代目キングを決める、TBS系「キングオブコント2026」のエントリーが、15日午後9時に始まった。エントリーに先立ち、早々と出場を表明した、かが屋の加賀翔（32）と賀屋壮也（33）が、15日までに都内のTBSで行われたエントリー表明会見に参加した。意気込みを問われると、2人で「せーの」と言った後に「絶対優勝するぞ！」と叫んだが、声がそろわず加賀が「ごめんなさい、ちょっと…」。失敗にうなだれると、賀屋が「ドライヤー