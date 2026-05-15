19代目キングを決める、TBS系「キングオブコント2026」のエントリーが、15日午後9時に始まった。エントリーに先立ち、早々と出場を表明した青色1号のカミムラ（35）、榎本淳（32）、仮屋そうめん（34）が、15日までに都内のTBSで行われたエントリー表明会見に参加した。昨年は決勝に初進出して4位。2本目のネタを披露できる、上位3組にはわずかに届かなかった。昨年を振り返り、カミムラは「すごい反響があって（決勝に）出たら