ボートレース下関のルーキーシリーズ第10戦「スカパー！・JLC杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は15日、3日目が終了した。津田陸翔（25）の気配が急上昇している。手にしたのは新エンジン初下ろしの前節（4月29日〜5月4日）に地元の佐々木完太が機力不足に苦戦していた43号機。初日は2、1着と好結果を残したが「伸びがないですね。整備も考えます」と、そこに笑顔は見られなかった。愛機としっかり向き合った2日目