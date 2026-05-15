劇場版最新作『トイ・ストーリー５』が7月3日に公開されることを記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』（よる9時〜放送）で、これまでの作品が4週連続で放送されます。映画『トイ・ストーリー』は、カウボーイ人形“ウッディ”や、スペース・レンジャー“バズ・ライトイヤー”など、おもちゃたちが繰り広げる冒険と友情を描いた物語です。1週目となる6月12日は、1996年に公開された1作目の『トイ・ストーリー』と人気短編『