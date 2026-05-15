5回、先制ソロを放ち、ベンチ前でポーズをとる巨人・キャベッジ＝東京ドーム巨人が今季初の4連勝で3位に浮上した。井上が8回を3安打無失点で9三振を奪い、3勝目を挙げた。0―0の五回にキャベッジの7号ソロで均衡を破り、井上の犠飛で差を広げた。DeNAは2試合連続の無得点で4位に転落。