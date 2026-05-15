【北京共同】トランプ米大統領は15日、イランとの戦闘終結に向けた交渉を巡り、イランの核開発の停止期間は順守するなら「20年で十分だ」とし、全ての濃縮ウランを取り出す必要があると主張した。大統領専用機内で語った。