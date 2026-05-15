19代目キングを決める、TBS系「キングオブコント2026」のエントリーが、15日午後9時に始まった。エントリーに先立ち、早々と出場を表明したオダウエダの小田結希（30）と植田紫帆（34）が、15日までに都内のTBSで行われたエントリー表明会見に参加した。21年に「THE W」で5代目王者となり、女性芸人の頂点となったが、キングオブコントは決勝進出どころか、準決勝進出もない。女性同士のコンビやトリオは決勝進出がなく、植田は