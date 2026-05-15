右翼活動家の3人が国の新型コロナ対策の給付金をだまし取った疑いで逮捕されました。右翼団体「救国政治連盟」の中村信広容疑者ら3人は2020年、新型コロナ対策の持続化給付金を国に申請する際、職業などを偽りそれぞれ100万円をだまし取った疑いが持たれています。3人は自称・コンサルタント業の男性から指南を受け、給付金の申請をしたとみられています。警視庁公安部はだまし取った給付金が政治活動に使われた可能性もあるとみて