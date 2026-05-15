Image: アオイロファブリック株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。靴を履く時に座って靴紐を結ぶ。ほんの数秒ですが、365日繰り返すと年間で700回以上もしゃがむことに。ましてや手がふさがっていたり急いでいるときには地味だけどストレスが溜まりませんか？そんな不便を解消するのが新感覚の「ダイヤル式スニーカーEAZYK」。かかとのロー