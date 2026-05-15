ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』と『モアナと伝説の海２』のブルーレイ、DVDを収納したBOXセットを2026年7月22日に発売する。価格は7,370円。『モアナと伝説の海』と『モアナと伝説の海２』のブルーレイ、DVDを収納したBOXセット『モアナと伝説の海：２ムービー・コレクション』が7月22日に発売『モアナと伝説の海』（2016）は、美しい海とその海に選ばれ愛されたひとりの少女