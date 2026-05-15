Image: KYLE BARR / GIZMODO US Logitech（ロジテック）から新たなゲーミングキーボード「G512 X」が登場しました。G512 Xは、メカニカルスイッチの一部をアナログスイッチに切り替えられるという特徴があります。さらに、ゲーミングキーボードとしての機能も複数あり、カスタマイズ性も高いのです。いうなれば、アナログスイッチとメカニカルスイッチの二刀流といった感じ。現時点ではまだ