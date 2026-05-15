RIZAPグループは5月14日、2026年3月期決算説明会を開催した。説明会では、同社代表取締役社長の瀬戸健氏が、営業利益の結果や「chocoZAP第2章」と位置付ける今後の成長戦略について語った。○“実質無借金”達成「やっとスタートラインに立てた」前年同期比6倍の営業利益まず瀬戸氏は、2026年3月期の連結営業利益が前年同期比6倍となる111億円に達したことを報告。「chocoZAPを始めて3年。先行投資によって本当に黒字化するのか心