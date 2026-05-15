本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でジャイアンツと対戦。大谷翔平投手はこの日休養日でスタメンから外れ、出番はなかったが5-2で勝利した。2-0とリードで迎えた5回、左翼手テオスカー・ヘルナンデス外野手がまさかのミス。打球に翻弄され、同点のランニングホームランを献上してしまう場面があった。ドジャース地元局も「なんという痛恨のミス」などと衝撃を受けた様子で伝えた。ド