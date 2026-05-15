お風呂に入ってゆったりバスタイムを楽しもうとしていた飼い主さんの下に、猫さんが登場！猫さんが見せた謎の行動が面白いと話題になっています。 投稿は記事執筆時点で8.6万再生を突破し、「みにら君の鳴き声が面白くてクセになる」「出たな？風呂はよ出ろ妖怪ｗｗ」「お風呂チェック？それとも寂しがりやさん？」といったコメントが寄せられました。 【動画：飼い主のお風呂中、侵入してきたネコ→ウロウロしていると思い