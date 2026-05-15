猫の『ガン発症リスク』を高める原因5つ 1.受動喫煙（タバコの煙） 煙に含まれる有害物質は床に溜まりやすいと言われており、体が小さく人間よりも低い位置で生活している猫は特に影響を受けやすいとされています。さらに毛づくろいをすることから、被毛に付着した成分を体内に取り込むリスクも高いです。特にリンパ腫や口腔内の腫瘍との関連が指摘されることもあるため、室内での喫煙は控えましょう。 2.肥満や運