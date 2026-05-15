今回は、新入社員の教育担当になった筆者の友人のエピソードをご紹介します。新人のAさんは学んだことを常にメモ、はきはきとした受け答えで周囲からの期待も高く、やる気に満ちあふれていました。ところが突然、「やっぱり辞めます」と言い出して……？ やる気がみなぎる新入社員