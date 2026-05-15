2匹の猫ちゃんが繰り広げる、激しくも微笑ましい攻防戦が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は49万回を超え「これは可愛すぎて永遠見ちゃいますね」「蹴り飛ばし方が小学生の長男なんよ…」「なんちゅう困りオスライオン顔️」といったコメントが集まっています。 【動画：お気に入りの場所を取られたくない『キジトラ猫』…まさかすぎる『撃退方法』】 爪とぎボウル争奪戦 Instagramアカウント「のやま